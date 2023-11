Pentru cine crește valoarea tichetelor de masă Pentru a incuraja o creștere a numarului de donatori de sange in Romania, autoritațile au decis sa mareasca valoarea tichetelor de masa oferite celor care se implica in acest act nobil. Incepand cu 1 ianuarie 2024, donatorii de sange vor observa o creștere semnificativa a valorii tichetelor de masa. Recent, Ministerul Sanatații a aprobat un proiect menit sa sprijine donarea de sange, astfel ca, in prezent, cei care doneaza, beneficiaza de 7 bonuri cu o valoare totala de 68,25 lei. Cu intrarea in vigoare a noilor reglementari, incepand cu data menționata, donatorii de sange vor vedea o majorare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2024 creste valoarea tichetelor de masa pentru anumiti romani. Autoritațile au depus eforturi constante in ultimii ani pentru a incuraja donatorii de sange in Romania. Astfel s-a decis sa se mareasca valoarea tichetelor de masa oferite celor care se implica in acest act nobil. Valoarea…

- Valoarea tichetelor de masa pentru donatorii de sange va crește semnificativ, de la 1 ianuarie 2024.Recent, Ministerul Sanatații a aprobat un proiect pentru acordarea tichetelor de masa donatorilor, incercand sa stimuleze donarea de sange. In prezent, cetațenii romani beneficiaza de 7 bonuri, avand…

- Dinamizarea accesului romanilor la vaccinuri și vaccinare este una dintre preocuparile Ministerului Sanatații, dar și a Comisiei pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților. Anul trecut, s-au facut primii pași legislativi pentru implementarea unui sistem de rambursare a vaccinurilor in Romania.Alaturi…

- Ministerul Sanatații și Societatea Romana de ATI au lansat un apel catre medici și asistenți medicali, care doresc sa se inscrie ca voluntari pentru salvarea raniților din Israel. ”Ministerul Sanatații, impreuna cu Societatea Romana de Anestezie și Terapie Intensiva, mobilizeaza profesioniștii din sanatate…

- ”Proiectul de investitii se afla in plin proces de implementare si are ca obiectiv digitalizarea celor mai importante 18 spitale de adulti si pediatrie din Romania prin implementarea unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale in situatii de urgenta si suport…

- Astazi, 18 septembrie, Ministerul Finanțelor lanseaza noua ediție a campaniei „Romania are sange de rocker”, prin programul de titluri de stat Fidelis. Donatorii vor avea facilitați la cumpararea titlurilor de stat. Cei care doneaza sange in perioada 18 septembrie-3 octombrie, dar și cei care pot dovedi…

- Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, a declarat sambata ca o noua forma a legii pensiilor speciale, cu modificarile cerute de Curtea Constituționala, va fi adoptata pana la sfarșitul lunii septembrie. „Decizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne lasa o portita,…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…