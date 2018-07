Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se va intalni saptamana viitoare, la Moscova, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Biroul liderului israelian, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat ședința de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la București, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunț facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, relateaza Mediafax.

- Rusia nu se afla in discutii cu guvernul sirian privind furnizarea de sisteme de rachete sol-aer S-300 si nu crede ca acestea sunt necesare, a declarat Vladimir Kozhin, consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, citat vineri de cotidianul Izvestia, sugerand o schimbare a pozitiei Rusiei, relateaza…

- Vladimir Putin va fi investit in funcția de președinte al Rusiei pentru a patra oara, luni, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale la 18 martie . Putin se afla la putere de 18 ani, timp in care a fost prim-ministru și apoi președinte al Federației Ruse, dupa o cariera de succes in serviciile secrete,…

- Guvernul israelian a postat, vineri, pe contul sau oficial de Facebook, un anunț potrivit caruia in „lunile urmatoare" va avea loc, la București, o reuniune comuna a guvernelor Romaniei și Israelului, ședința fiind convenita in vizita oficiala efectuata in Israel de premierul Viorica Dancila. Decizia…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, care a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza un comunicat al Executivului…