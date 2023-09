Ministerul Sanatatii: Un pacient a murit in urma exploziei de la Crevedia

In cursul acestei dimineti, 4 septembrie 2023, a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat in stare foarte grava inca de la inceputul internarii, cu arsuri pe 95 din suprafata corporala. In cursul acestei dimineti, 4 septembrie 2023, a decedat la Spitalul… [citeste mai departe]