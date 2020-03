Stiri pe aceeasi tema

- Un pneumolog din Spania a dorit sa atraga atentia asupra acestui lucru si a postat pe Twitter doua radiografii care ilustreaza extrem de clar nivelul de degradare al organului respirator. In stanga imaginii este o radiografie realizata in a 12-a zi de boala a unui tanar de 28 de ani. In dreapta…

- Noul tip de coronavirus afecteaza plamanii și din momentul in care se instaleaza in corp, maladia poate ajunge la forme severe, care pur și simplu ii "macina". O spune un medic spaniol care face un apel la tineri sa nu se creada nemuritori. Doctorul din Spania arata, ca dovada, pamanii unui tanar de…

- Cotidianul spaniol El Pais a publicat un editorial al jurnalistului Inigo Dominguez, in care acesta descrie o stare de fapt, ignorata pana acum - “Eram fericiți și nu știam asta”, spune acesta. Libertatea reda cateva dintre gandurile scrise de jurnalist, intr-un moment in care criza coronavirus reduce…

- Momentul in care agentii se intalnesc pe strada cu cetateanul imbracat intr-un costum de Tyrannosaurus Rex a fost incarcat pe contul de Twitter al politiei din Murcia. Pe fundalul clipului video ruleza genericul seriei de filme Jurassic Park.

- ​Portarul Iker Casillas (38 ani), care nu a mai jucat de la atacul de cord suferit în luna mai a anului trecut, a ales sa-si încheie activitatea sportiva pentru a se dedica în totalitate candidaturii sale la presedintia Federatiei spaniole de fotbal, a anuntat marti presedintele clubului…

- Arsenal, Chelsea și Manchester City sunt interesate de Isco (27 de ani). Mijlocașul spaniol este unul dintre fotbaliștii la care Real Madrid pare dispusa sa renunțe in vara, in schimbul sumei de 75 de milioane de euro. Presa din Spania scrie ca echipele londoneze Arsenal și Chelsea, dar și Manchester…

- Fostului bancher spaniol Jaime Botin, care a fost condamnat in urma cu doua saptamani pentru ca a scos din Spania fara autorizatie un tablou de Pablo Picasso, i-a fost dublata pedeapsa la trei ani de inchisoare, a anuntat un tribunal din Madrid, potrivit AFP.

- Jucatorul spaniol Pedro Rodriguez a primit mai multe oferte in aceasta perioada de iarna, intre care si de la formatia lui David Beckham, Inter Miami, anunța news.ro.Sportivul de 32 de ani joaca la Chelsea din 2015, iar contractul sau ajunge la final, lui nefiindu-i propusa o prelungire.…