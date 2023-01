Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie, in Camera Deputaților era depus un proiect de amendament la OUG nr.119/2022. Noua ordonanța emisa și aprobata de deputați, modifica prima OUG, nr.27/2022. Cele doua acte fac referire la masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale. Dupa mai bine…

- Ei au analizat datele statistice colectate de INS in perioada octombrie 2021 – octombrie 2022 si au concluzionat ca temperarea inflatiei este esentiala pentru protejarea economiilor si bunastarii populatiei. Alaturi de masurile de politica monetara, trebuie folosite in cel mai scurt timp posibil si…

- Scumpirile accelerate din ultimul an atat in privința materiilor prime, cat și a ambalajelor se resimt puternic in prețul alimentelor. Romanii vor avea parte de noi creșteri de prețuri inainte de sarbatorile de iarna. Cele mai mari scumpiri sunt la carnea

- Plafonarea prețului la energie electrica, adoptata de Parlament: Cat vor plati romanii pentru facturile la curent Plafonarea prețului la energie electrica, adoptata de Parlament: Cat vor plati romanii pentru facturile la curent Plenul Camerei Deputaților a adoptat legea de plafonarea prețurilor la energie…

- Opt romani din zece au intenția de a face cumparaturi de Black Friday și tot atația consumatori din țara noastra se așteapta ca ofertele de discount sa fie de cel puțin 30% din prețul inițial, potrivit unui studiu realizat de Revolut și Dynata, in octombrie 2022, printre consumatorii din Europa, inclusiv…

- 58% dintre romani declara ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitați in iarna care urmeaza, iar 50% sunt ingrijorați ca nu vor reuși sa incalzeasca locuința, arata un studiu național realizat de Reveal Marketing Research, citat de Euractiv.ro . Soluțiile pe care romanii le iau in…

- Actualizarea nivelului accizei la alcool si bauturi alcoolice cu inflatia, ceea ce ar inseamna un plus de 15% de la inceputul anului 2023, va mari pretul la raft al bauturilor alcoolice, ducand la o crestere semnificativa a pietei bauturilor nefiscalizate, cu efecte economice si sociale imediate.

- Senatul Romaniei a luat o decizie care ii va revolta pe mulți romani. In timpul uneia dintre cele mai grave crize din ultima perioada, aceștia au luat o noua decizie, și anume sa majoreze impozitul pe locuințe. Daca pana acum acest subiect era inca o propunere, se pare ca legea a fost votata in decursul…