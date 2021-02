Pentru ce oferă NASA un premiu de jumătate de milion de dolari Va amintiți filmul „Marțianul”, in care protagonistul reușește sa cultive cartofi in solul de pe Marte? Ei bine, totul poate deveni realitate. Iar in acest sens NASA face echipa cu Agenția Spațiala Canadiana și pune la bataie un premiu de 500.000 de dolari. Banii sunt oferiți celor care au o idee pe un subiect științific de importanța majora. Mai bine zis, NASA ofera premiul celor care dezvolta metode prin care cosmonauții sa produca hrana in spațiu. De fapt, provocarea NASA vizeaza dieta astronauților. Deep Space Food Challenge este numele competiției internaționale in cadrul careia participanții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

