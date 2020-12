Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, marți seara, la TVR, despre „lupta” dintre Ludovic Orban și Dan Barna care vor funcția pe care o deține, aceea de președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a spus ca nu exclude sa candideze pentru aceeași funcție. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca membrii Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis va desemna un prim-ministru interimar, printre variante fiind vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Apararii Nicoale Ciuca, sustin surse politice pentru Adevarul. Interimatul nu poate dura mai mult de 45 de zile, cand oricum va fi instalat un nou Executiv. Ludovic Orban…

- Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a depus joi o solicitare pentru convocarea Biroului permanent, la ora 12,00, pentru a se decide organizarea unui plen in vederea adoptarii initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice". El a explicat, pentru…

- USR-PLUS le cere lui Ludovic Orban și Marcel Ciolacu sa susțina convocarea joi a unei ședințe de urgența la Senat pentru inițiativa „Fara penali în funcții publice”, acuzând „o mascarada orchestrata de PSD și PNL” dupa ce plenul de miercuri a fost suspendat din lipsa…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a spus luni, în plenul Camerei Deputaților, o "rugaciune actualizata". "Înger, îngerasul meu scapa-ne de pesedeu. Eu cred ca dupa 6 decembrie vom avea în sfârsit un Parlament legitim”, a afirmat Roman, în…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu și Mihai Tudose, surprinși la o masa intr-un restaurant din județul Buzau , alaturi de alte persoane, au fost amendați pentru incalcarea prevederilor privind distanțarea sociala. In total au fost sancționate 11 contravenții, amenzile ridicandu-se la 21.000 de lei. Anunțul…

- Propunerea de amanare a alegerilor parlamentare, pana in martie anul viitor, va intra, de astazi, in atenția legislativului. Anunțul a fost facut de președintele Camerei Deputaților, liderul PSD, Marcel Ciolacu. Un document pe aceasta tema a fost depus, in urma cu doua saptamani, la Senat, in calitate…