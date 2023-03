Pentru ce fel de butelie se poate folosi Cardul de energie La aproape o luna de cand se pot efectua plați cu cardul de energie, numarul tranzacțiilor realizate este departe de așteptari: doar 500.000, in condițiile in care peste 2,11 milioane de carduri au ajuns la beneficiari. Adevarul este ca la acest moment exista destul posesori ai cardurilor care nu știu cum anume le pot folosi. Așa de exemplu, una dintre intrebarile cele mai multe intalnite puse de catre beneficiari se refera la modul in care pot utiliza cardurile de energie in cazul buteliilor. Potrivit unor precizari facute de Poșta Romana, se pot efectua plați curente sau restante cu cardul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

