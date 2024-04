Stiri pe aceeasi tema

- Fostul patron al CFR Cluj Arpad Paszkany, in varsta de 52 de ani, a divorțat la finalul anului trecut de soția lui mult mai tanara Ana Maria Feher (32 de ani), dupa o casnicie de șapte ani. Dupa doar cateva luni, Paskany are o noua relație, cu o femeie și mai tanara. Antonela Patruț are 28 de ani,…

- Siemens Mobility, lider al soluțiilor inovatoare de transport, și Astra Vagoane Calatori, renumita companie producatoare de vagoane de cale ferata și tramvai, au incheiat un nou acord pentru consolidarea și extinderea colaborarii lor. Astfel, Siemens Mobility va furniza 125 de boghiuri de ultima…

- Intr-o emisiune la Radio Transilvania primarul MATEI Cristian a dezvaluit informații de ultim moment privind inaugurarea salii polivalente Turda Arena. Premierea sportivilor cu performanțe deosebite, spectacol de drone și artificii, expoziție culinara, activitați pentru copii dar și un show memorabil…

- Pe langa rivalitațile istorice sau culturale, alimentate adesea de politicieni in cautare de voturi, Romania și Ungaria se afla și intr-o concurența regionala pentru atragerea de investitori. Țara noastra are avantajul competitiv al costurilor mai mici pe forța de munca și al fiscalizarii reduse a capitalului…

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, nu avea ce cauta la festivalul UNTOLD, de la Dubai, considera Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei. „El nu avea ce cauta la Dubai, chiar daca asta ii cerea copilul. E un fost general. Nu cred ca in momentul de fața face jocurile politice. Jocurile politice…

- Multilionarul Arpad Paszkany, afaceristul fostul patron de la CFR Cluj, a divorțat de Ana Maria, iubita sa cu aproape 20 de ani mai tanara. Cei doi au fost una din cele doua perechi de nași de cununie ale vedetelor Andra și Catalin Maruța. O buna perioada au fost și parteneri de afaceri, Arpad Paszkany…

- Weekend sportiv aglomerat. Naționala de fotbal și-a aflat aseara adversarii din urmatoarea ediție a Ligii Națiunilor, Sorana Cirstea este in sferturi la turneul WTA 500 din Dubai și joaca azi cu Daria Kasatkina, turneul WTA 250 de la Cluj, CSM București ș

- Miercuri, 28 februarie 2024, la Teatrul Municipal Carei vor avea loc trei proiecții ale filmului Avram Iancu impotriva imperiilor, dupa urmatorul program: ora 10.00 – programare obligatorie, ora 12.00 – programare obligatorie, ora 18.00 – fara programare (intrarea in ordinea sosirii). Preț bilet: 25…