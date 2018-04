Stiri pe aceeasi tema

- Echipele care vor merge in Final Four-ul de la Budapesta, pe 12/13 mai, se știu deja dupa prima manșa din sferturile de finala. CSM București e singura echipa care a caștigat pe teren propriu, 34-21 cu Metz. In rest, echipele oaspete s-au impus in deplasare, și și-au acontat deja biletele pentru Final…

- Iulia Curea (35 de ani), extrema stanga a "tigroaicelor", crede ca CSM București va ajunge in Final Four și in acest sezon, dar ca va avea in "sferturi" o misiune extrem de grea cu Metz. CSM București - Metz, manșa tur din sferturile Ligii Campionilor, se joaca azi, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT…

- Handbalul romanesc se afla la ora strategiilor dupa alegerile generale din 14 februarie. Din dorinta de a proteja mai mult jucatorii romani si echipele nationale, Federatia Romana de Handbal a venit cu o masura extrema in privinta transferului de handbalisti straini. A impus niste criterii de valoare…

- Prima parte a sezonului Ligii Nationale de baschet masculin se apropie de sfarsit. In week-end vor avea loc partidele ultimei etape, dar in afara de aceasta runda finala, mai sunt cateva restante, care vor fi rezolvate pana vineri. De pilda, una dintre ele s-a disputat aseara (UBT Cluj – Steaua 84-68),…

- CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei la volei feminin, a transferat doua jucatoare din Serbia, care au in palmares titlul de campioanei continentale, in perspectiva turneului Final Four al Ligii Campionilor, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai, a anuntat echipa din…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu (antrenor…

- CSM BUCUREȘTI-ROSTOV IN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul…