- „Potrivit Articolului 5 din tratatul NATO, orice stat membru care este atacat, organizația intervine. Exista și Articolul 4 care spune ca exista consultari intre statele membre. Am vazut ca Germnaia și Croația au declarat foarte clar ca nu se vor implica pentru Ucraina, la fel și Bulgaria, care a declarat…

- Infrastructura din Romania ar putea fi o piedica in mobilizarea rapida a trupelor și tehnicii militare a aliaților NATO spre flancul estic al Alianței, in cazul unui eventual atac al Rusiei in Ucraina, spune generalul american in rezerva Ben Hodges, fostul șef al trupelor SUA in Europa, intr-un interviu…

- Alianta Nord-Atlantica propune Rusiei masuri practice in sensul cresterii transparentei si controlului armamentului, iar un eventual acord cu Moscova ar putea include efectuarea de inspectii reciproce, inclusiv in bazele antibalistice NATO din Romania si Polonia. Ministrul Apararii din Romania, Vasile…

- Formele de aparare antiracheta de pe teritoriul Romaniei si Poloniei sunt pur defensive si nu pot opera ca arme ofensive impotriva Federatiei Ruse, prin urmare ele nu ar putea face parte dintr-un eventual acord cu Moscova privind controlul armamentului, a declarat miercuri, la Bruxelles, secretarul…

- "Poziția exprimata de Federația Rusa in raport cu sistemul antiracheta amplasat in Romania, parte integranta a sistemului de aparare antiracheta al NATO, este complet eronata, nu este noua și face parte din retorica neconstructiva pe aceasta tema, deja cunoscuta inca de la momentul negocierii și incheierii,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, precizeaza ca pozitia exprimata de Federatia Rusa in raport cu sistemul antiracheta amplasat in Romania, parte integranta a sistemului de aparare antiracheta al NATO, este complet eronata. Ministrul Aurescu a reactionat in contextul afirmatiilor ministrului…