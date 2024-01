Stiri pe aceeasi tema

- 89.015 din 12.01.2024 CAMPANIE DE PREVENIRE A TRAFICULUI DE PERSOANE ,,Reducerea vulnerabilitatii la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetatenilor romani aflati in tara si in afara granitelor Romaniei" Politia Romana prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Crimanlitatii, este…

- Smiley este unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania. Se bucura de un succes formidabil și este apreciat de o mulțime de oameni pentru talentul sau și spectacolul pe care il face ori de cate ori urca pe scena. Puțini sunt, insa, cei care știu cum face artistul banii. Se pare ca muzica nu […] The…

- Accident rutier in Calnic: Un barbat din Sebeș s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului Accident rutier in Calnic: Un barbat din Sebeș s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului La data de 3 ianuarie 2024, in jurul orei 21.40, un tanar de 29 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea…

- Reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu fiica Andreei Banica și au aflat regula stricta impusa de artista. Ce trebuie sa faca Sofi pentru a primi permisunea mamei sale, dar și ce o deranjaza cel mai tare pe blondina.

- Incidentul s-a produs in dimineața zilei de vineri, 22 decembrie, la ieșire din stația Zavestreni, unde locomotiva trenului R 9304 Roșiori Nord – București Basarab a deraiat de o osie, anunța CFR Calatori.„Calatorii sunt in afara oricarui pericol și vor fi preluați pana la destinații cu automotoare…

- Conducta de gaze din localitatea Bacu, judetul Giurgiu, a fost rupta duminica, dupa ce un sofer a iesit cu masina de pe carosabil, pe DJ 602, si a acrosat-o. „ISU Giurgiu a fost solicitat astazi sa intervina pe DJ 602, in zona localitatii Bacu, dupa ce un autoturism a iesit in afara partii carosabile…

- Claudia Patrașcanu a fost invitata la podcastul lui Catalin Maruța, unde a vorbit și despre casnicia pe care a avut-o cu Gabi Badalau. Artista susține ca fostul soț a dat-o afara din casa impreuna cu cei doi copii.Razboiul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau pare ca este departe de a se incheia.…

- Intamplarea face sa știu zona foarte bine. Este vorba despre cartierul bucureștean Drumul Taberei. Un articol publicat de site-ul profit.ro arata ca un investitor roman a cumparat terenul pe care s-a aflat primul magazin Billa din Drumul Taberei, actualul Carrefour Market, și va demara construirea unui…