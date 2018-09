Pentru CÂTEVA sute de euro lunar, româncele devin ”slugi” pe viață și pierd totul. ”Sora mea a murit înaintea babei” Asa e programul, 54 de ore, 9 sute si. Asa apare in busta paga (contract) si restul cu ore suplimentare, dar cu orele pe care le faci, alea nu iti apar in busta paga, nu poti tu sa le spui lor, adica nici nu ai voie pana la urma, pentru ca tu trebuie sa te limpezesti si la cap. Astia nu sunt de acord cu tine sa stai in casa. ”Du-te afara si iesi”! Pentru ca asa scrie in lege.” Scrie in lege, dar ea spune ca are nevoie de bani. Nicolița: “Uite aici calendarul, orele suplimentare mi le plateste. Deci eu nu ies afara. Nu am la ce sa ies. Ies afara duminica. Pai unde sa ma duc eu, la varsta mea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat inițial ca doi romani se afla printre victimele care au decedat in urma tragediei de la Genova. De fapt, unul dintre ei a fost scos in viața de sub daramaturile podului Morandi, care s-a prabușit marți. Romanul din Gorj este in coma Barbatul de 36 de ani din județul…

- Câteva zeci de persoane, români din diaspora întorsi acasa în vacanta de vara si care vor participa vineri la protestul de la Bucuresti, s-au adunat în Cluj-Napoca, în Piata Mihai Viteazu, unde au scandat mesaje antiguvernamentale. Cei aproximativ 50 de…

- Peste 120.000 de persoane au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in weekend, majoritatea fiind inregistrate la intrarea in tara, unde coloanele de masini de pe autostrada pan-europeana au ajuns la zece kilometri. Cele mai multe dintre persoanele care au venit in Romania sunt muncitori…

- Majoritatea celor care ajung pentru prima oara in Romania sunt placut surprinși de frumusețea romancelor. Ce secrete se ascund insa dincolo de aceasta frumusețe naturala? Am vrut și noi sa aflam, așa ca am apelat la doua femei total diferite – Ana Morodan și Ana Baniciu. Daca Ana Morodan adora mancarea…

- Fiecare dintre cei 16 angajati ai lui Ovidiu Sarpe de la “Pastisserie Romana” din Burnt Oak, suburbie aflata in nord-vestul Londrei, provine din Romania. Barbatul, care a fugit din Romania in 1979, spune ca britanicii inventeaza scuze pentru a evita orele suplimentare si ca nu au nici aptitudinile,…

- Costurile de intretinere sunt mici, iar castigul mare, pentru ca cererea venita de la producatorii din industria alimentara este in crestere. Un kilogram de alune costa in jur de 10 euro. La cativa kilometri de Aiud, un tanar are o cultura de aluni care se intinde pe sase hectare. A mizat pe soiuri…

- Liliana și Ramona sunt doua femei romance care au emigrat in Italia pentru a-și face un trai mai bun. Sunt impreuna inca de cand erau in Romania, dar relația lor a putut fi oficiata abia dupa zece ani petrecuți in Italia, scrie Rotalianul.Viața din Italia le-a avantajat și au fost primite…

- Iulia Vantur a ajuns sa cante muzica rap. Vedeta a facut proba talentului ei la emisiune pe care Catalin Maruța o prezinta la Pro TV. Iulia Vantur a revenit in Romania pentru cateva zile. Vedeta este stabilita de cațiva ani in India , țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan.…