Pentru ca legea permite: Reparatia masinii costa mai mult cu asigurare, decat fara asigurare (studiu)

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare din Romania (UNSAR) a realizat un studiu legat de determinarea modului in care o unitate reparatoare auto executa o oferta de reparatie catre un client, pe de-o parte in situatia in care acesta are...

- Dana Gîrbovan, judecatoare și presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din România (UNJR) explica într-o postare pe Facebook ca raportul Comisiei de la Veneția nu este nici pe departe &"atât de

- Declic și Environmental Investigation Agency au lansat, marți, raportul privind dezastrul din padurile Romaniei. O noua ancheta a Agenției americane pentru Investigații de Mediu (EIA – Environmental Investigation Agency) a constatat ca gigantul din sectorul lemnului Holzindustrie Schweighofer (Schweighofer)…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca nu exista o intentie a Bancii Nationale de a limita in vreun fel creditarea si a anuntat ca va exista o analiza pentru a se ajunge la cea mai buna varianta pentru masuri sustenabile economic. "Nu a fost şi nu este este o intenţie a BNR…

- Ultimele date publicate de Institutul National de Statistica arata ca, in primul trimestru al anului in curs, numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,223 milioane, iar raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a ramas 9 la 10. Insa,…

- Președintele Marian Oprișan a anunțat in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea ca Legea achizițiilor publice va fi modificata substanțial, in așa fel incat sa fie eliminat blocajul unor proiecte, cauzat de diverse prevederi ale acestei legi, cele mai grave fiind…

- Pe fondul cresterii cotatiilor la petrol, si preturile la carburanti din Romania au crescut accelerat in ultima saptamana. Preturile au crescut mai mult decat media europeana, dar raman mai mici. Pretul mediu al benzinei si motorinei din Romania a crescut cu pana la 16 bani pe litru intr-o…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anuntat, marti, ca a finalizat studiul pe tema “Corupția in sistemul public de sanatate. Analiza cauzelor D.N.A. soluționate de instanța prin hotarari de condamnare ramase definitive in perioada 2015 -2017”. Potrivit unui comunicat al DNA, analiza a identificat…