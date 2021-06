Uniunea Maghiara din Transilvania (EMSZ) va prezenta din nou legislativului de la Bucuresti proiectul de autonomie a Tinutului Secuiesc – a comunicat Jozsef Kulcsar-Terza, politicianul uniunii constituite din PPMT si PCM. Probabil se va prezenta parlamentului din nou statutul de autonomie elaborat de Consiliul National Secuiesc, scrie kronikaonline.ro. In aprilie 2020, un proiect similar a […] The post Pentru ca este la guvernare, UDMR mai face o incercare de autonomie a Ținutul Secuiesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .