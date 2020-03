Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Kremlinul a confirmat un caz de infecție cu coronavirus in administrația președintelui Vladimir Putin. Guvernul a anunțat extinderea masurilor restrictive impuse in Moscova la nivel național, pentru a combate epidemia.Numarul de infecții cu coronavirus a crescut spectaculos, potrivit datelor…

In noaptea de 10 spre 11 martie, in jurul orei 02:30, un roman in varsta de 30 de ani a fost oprit de o patrula de poliție pe o strada din Torino, scrie Digi24.ro. Barbatul a fost intrebat de ce nu respecta obligația de a sta acasa, insa a evitat sa raspunda. Pana la urma,...

- Autoritatile elvetiene nu permit ca meciul FC Basel-Eintracht Frankfurt, din Europa League, sa se joace in orasul gazdelor. Masura a fost luata din cauza epidemiei de coronavirus. Campionatul de fotbal din Elvetia este suspendat pana la data de 15 martie, anunța MEDIAFAX.Partida tur are loc…

- Un barbat din Prahova a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova cu 10.000 lei pentru ca a plecat de acasa deși se afla in izolare, suspectat de coronavirus. Autoritațile au fost sesizate de catre vecini. Barbatul plecase pana la primarie, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Romanii aflati pe nava Diamond Princess se pregatesc sa se intoarca acasa. Dupa doua saptamani de carantina, 500 de pasageri urmeaza sa fie debarcati si adusi, ulterior, in tara. 88 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate astazi la bordul vasului.

- WhatsApp planuiește cat de curand sa lanseze dark mode, dupa ce mai multe aplicații, printre care și Instagram, au lansat acest mod care are un impact mai mic asupra bateriei aparatului și protejeaza ochii. Aplicația de chat testeaza in acest moment modul „intunecat” in versiune beta pe dizpozitive…

- Poliția cere ajutorul pentru gasirea unei tinere de 15 ani, disparuta din comuna Florești, județul Cluj. Se pare ca ultimele informații disponibile despre aceasta sunt de marți dupa masa, cand s-ar fi aflat in județul Alba. Numele fetei este Boroș Andrada Julieta și are 15 ani . Nimeni nu stie unde…

- Autoritatile din capitala Chinei, Beijing, vor amana redeschiderea gradinitelor, scolilor si universitatilor din oras, a anuntat postul de stat China National Radio (CNR) prin intermediul unui mesaj publicat duminica pe pagina sa oficiala de pe reteaua de microblogging Weibo, informeaza Reuters, transmite…