- La 18.08.2021, in jurul orelor 21:50, o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a oprit pentru control pe un drum comunal din localitate, vehiculul tip ATV condus de un localnic. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date s-a constatat faptul ca, vehiculul tip ATV nu…

- O patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control in comuna Satu Mare autoturismul condus de un localnic de 22 de ani. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, vehiculul condus de barbatul de 22 de ani nu este inmatriculat. In cauza…

- O patrula din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului a oprit pentru control pe raza localitatii Berchisesti, autoturismul condus de un localnic de 23 de ani. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 23 de ani nu poseda permis de conducere…

- Vineri seara un barbat de 45 ani, din mun. Suceava, in timp se deplasa cu bicicleta pe str. Grigore Vindereu, din localitate, s-a dezechilibrat și s-a lovit la piciorul stang de un stalp. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala ușoara a biciclistului. Acesta a fost testat cu aparatul…

- La proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 au fost prezenți 4.775 candidați (3.113 la matematica, respectiv 1.662 la istorie). Pentru tentativa de frauda a fost eliminat un candidat, care avea asupra sa un dispozitiv audio-video (casca…

- Polițiștii din cadrul Politiei orasului Salcea, au fost sesizati cu privire la faptul ca in cursul zilei de 11 mai a fost adus la Spitalul Județean Suceava un minor in varsta de 8 ani care a cazut de pe bicicleta și a suferit leziuni. In dupa amiaza zilei de 11 mai, minorul se deplasa cu […] The post…