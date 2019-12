Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11 decembrie a.c, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au lansat campania naționala ”HOȚII IȚI INVADEAZA INTIMITATEA!”. Activitatea, care s-a desfașurat in incinta unui supermarket din municipiul Focșani, a avut drept scop informarea populației cu privire la modalitatile…

- Primarul Nicolae Robu, a venit, in aceasta dimineața, cu o noua postare legata de interzicerea manelelor in Timișoara, contrazicandu-se singur. Va reamintim ca, ieri, in cadrul conferinței de presa de la PNL, Robu susținea ca a facut un sondaj pe Facebook in care peste 60% dintre cei care au raspuns…

- „Leii din Banat” si-au intrerupt seria de esecuri din meciurile oficiale cu o victorie in competitia K.O. SCM Timisoara si-a adjudecat, in deplasare, prima mansa din turul II al Cupei, cu CSM Galati, scor 94-76. Timisorenii au avut de la inceput initiativa, adjudecandu-si primul sfert cu 18-13. Pana…

- In urma analizei autoritațile au stabilit ca susbtanța toxica responsabila pentru moartea a trei persoane intr-un bloc din Timișoara este fosfura de aluminiu, care face parte din grupa I de toxicitate, foarte nociva pentru oameni. Patronul firmei, care a facut el insuși deratizarea, a pus pastile care…

- SCM Timisoara incepe un nou sezon cu optimism in elita dupa problemele din afara parchetului in editia precedenta. „Leii” repreluati de Dragan Petricevic dau piept sambata in prima runda pe teren propriu cu una dintre rivalele pentru obtinerea unei pozitii de play-off, BCM U FC Arges Pitesti. Asa cum…

- In prezent TAROM, membra a alianței SkyTeam, opereaza doua zboruri pe saptamana intre cele doua orașe, in zilele de vineri și duminica insa la finalul lunii aceasta va fi suspendata pe o perioada nedeterminata. Dupa 25 octombrie pasagerii care vor dori sa zboare din Iași direct spre Tel Aviv o pot face…

- „Leii din Banat” s-au impus pe terenul prim divizionarei Kecskemeti TE, scor 92-87. Duelul cu alb-violeta din Ungaria a fost penultimul amical al lui SCM Timisoara inainte de startul noului sezon competitional. Sambata, maghiarii le vor intoarce vizita banatenilor. Gazdele au condus ieri cu 53-46. In…

- RAPSIG. Titlul este inspirat dintr-un articol aparut in anii 1980 in ziarul central „Scanteia”: „Un pompier se joaca cu focul”. Articolul se referea la aradeanul Ioan Petroman, din satul Rapsig, care era pompier in Moneasa si colectiona cutii de chibrituri de pe toate continentele. Intre timp, aradeanul…