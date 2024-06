Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, campioana Bacaului, Sportul Onești și-a aflat adversara din barajul de promovare in Liga a III-a. Aceasta este CSM Ceahlaul II Piatra Neamț, care a incheiat pe primul loc play-off-ul județul Neamț. In ultima runda de campionat, „satelitul” divizionarei B nemțene a dispus cu 5-0 de CSM Roman,…

- Inaltpresfințitul (IPS) Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a binecuvantat, sambata, 18 mai, lucrarile de reabilitare a ansamblului ecleziastic de la Chiticeni (comuna Secuieni), finalizate recent. Prin aceste lucrari au fost restaurate Biserica „Sfantul Dimitrie, izvoratorul de Mir”…

- O locomotiva emblematica a caii ferate din Bacau, cunoscuta sub numele de Pheonix 004 sau EA 3004, și-a reluat recent activitatea pe drumurile de fier ale regiunii. Dupa ce a beneficiat de o reparație complexa de tip RR la Reloc Craiova, aceasta a revenit in serviciu cu un aspect proaspat, innoit și…

- Veronica Donțu, candidat la Primaria Tamași, a venit la intalnirea cu Florin Ștefanescu, la Deșteptarea Podcast. Articolul «Funcția de primar e ca o stare de spirit. Daca o ai atunci cand trebuie, ești foarte bine și poți sa mergi mai departe.» apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei…

- “Daca avem ce le oferi, oamenii ar sta și ar munci in continuare aici, nu ar mai pleca in strainatate”, spune Vasile Tabacaru. Articolul “Piedone” din Faraoani, candidat la funcția de primar al comunei apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .

- O atmosfera de bucurie și spiritualitate a incantat orașul stațiune Targu Ocna inaintepraznuirea “Bunei Vestiri”. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte IOACHIM, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, comunitatea locala s-a adunat in jurul unui eveniment deosebit, procesiunea tradiționala din…

- Ramașițele pamantești ale principesei de Wied, transportate in Germania Ultimele momente ale fostei regine a Albaniei O vizita la castelul din Fantanele-Bacau BACAU, 6. — Incetarea din viața a principesei Sofia de Wied a fost un prilej trist de evocare a unei figuri care, pentru un scurt timp, a captat…

- O cafenea din Bacau, despre care primarul orașului avea numai cuvinte frumoase acum doi ani, a fost nevoita sa-și demoleze terasa dupa ce a fost somata de municipalitate, intrucat construcția “afecta imaginea culturala” a orașului. Eduard Florin Mocondureanu, patronul cafenelei Ritual de pe strada Oituz…