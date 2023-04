Stiri pe aceeasi tema

- Kira Hagi are mare grija de felul in care arata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fiica lui Gheorghe Hagi pe strazile din București. Ce face actrița in timpul liber și cum profita de orele pe care le petrece departe de platourile de…

- Rareori se intampla ca Marian Ionescu sa iasa in evidența, caci, așa cum bine știm cu toții, artistul prefera sa fie discret. Ca de obicei, paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la „vanatoare” de vedete și l-au surprins pe solistul trupei de la „Direcția 5”, dupa ce și-a cumparat un bolid de lux.

- Clotilde Armand a surprins pe toata lumea! Dupa ce o gradinița a ramas fara curent electric din cauza jocurilor ei politice, politicianul și-a facut apariția surprinzatoare la un eveniment. Din imaginile rare surprinse de paparazzii Spynews.ro se observa faptul ca a incercat sa arate ca ii pasa de copii…

- Fiica mai mica a Anamariei Prodan, Sarah Dumitrescu, nu a trecut neobservata la cea mai recenta apariție in club. Tanara in varsta de 23 de ani a ales o ținuta incendiara pentru ieșirea nocturna.

- Andreea Raicu, in varta de 45 de ani, a reușit in ultimii ani sa iși schimbe stilul de viața, iar acest ucru a ajuntat-o enorm. Intr-un interviu pentru Xtra Night Show, Andreea Raicu a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei in ultimii 20 de ani, dar și despre o relație sentimentala. „S-a schimbat,…

- Laurette, care s-a iubit timp de trei ani cu fotbalistul Magaye Gueye, anunța ca e singura. Intr-un interviu pentru spynews.ro , acesta a recunoscut ca e mai interesata de viața ei profesionala acum, decat de cea personala. Laurette Atindehou traia de aproximativ trei ani de zile o poveste de iubire…

- In urma cu o saptamana, Yoannes anunța desparțirea de Narcisa Moisa, moment in care marturisea ca discuțiile in contradictoriu sunt la ordinea zilei in familia lor. Se pare ca lucrurile au revenit la normal, caci s-au impacat și au dat uitarii vechile probleme. De curand, paparazzii celui mai tare site…

- Anamaria Prodan se poate mandri cu copiii ei, iar impresara a marturisit in exclusivitate pentru SpyNews.ro ca fiica ei cea mica, Sarah Dumitrescu, se afla in perioada de recuperare in Romania și spera ca se va rezolva destul de repede problema de sanatate pentru a putea juca din nou baschet. Iata ce…