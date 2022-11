Stiri pe aceeasi tema

- Dida Dragan, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a vorbit intr-un interviu pentru Click! despre cel mai mare regret al sau. Ea este nevoita sa faca acum naveta intre Romania și Elveția.Dida Dragan a muncit enorm pentru cariera sa și a facut multe sacrificii de-a lungul timpului. Artista…

- Marcel Pavel poate sa se laude cu o soție peste care anii nu și-au pus amprenta. Violeta este mai frumoasa pe zi ce trece, chiar și atunci cand nu este alaturi de soțul ei, in lumina reflectoarelor. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa in oraș, alaturi de o prietena.

- Lena Enache este o mamica responsabila și grijulie, iar soția lui Gabi Enache este mereu atenta atunci cand vine vorba de fiul ei, Edan. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins imagini de senzație intr-un restaurant din Capitala.

- Banii conteaza mai mult decat timpul liber pentru Gen Z si Millennials, in timp ce angajatii trecuti de 42 de ani pretuiesc mai mult sanatatea si timpul cu cei dragi, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare, potrivit Agerpres. „Pandemia a adus viitorul muncii mai aproape si a transformat…

- Sportiva Bianca Costea a castigat, duminica, medalia de aur in proba de 50 metri liber, la Campionatul Mondial de natatie pentru juniori de la Lima. Ea a incheiat cursa in 25 de secunde si 35 de sutimi. Sportiva pregatita de Adrian Radulescu a fost urmata pe podium de italiencele Sara Curtis (25.53…

- Ce face Ștefan Banica in timpul liber. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe juratul de la X Factor, dupa ce a ieșit dintr-un centru comercial din Capitala, și a urcat, impreuna cu un prieten, la volanul mașinii sale decapotabile.

- David Popovici a obtinut joi medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie pentru juniori de la Lima, Peru. Sportivul nostru a oprit cronometrul la 1:46.18, timp suficient pentru a cuceri aurul mondial. Popovici a fost urmat pe podium de ungurul Daniel Meszaros…

- Echipa formata din David Popovici, Alexandru Constantinescu, Stefan Cozma si Patrick Sebastian Dinu a castigat medalia de aur in proba de 4×100 m liber, la la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima. Timpul echipei a fost 3:18.84 min, iar Popovici a stabilit un record al competiției cu…