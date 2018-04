Ultimii doi candidatii pentru alegerile locale noi din Capitala, care si-au depus dosarele la Consiliul Electoral al Circumscriptiei Electorale Chisinau, si-au aflat locul in buletinele de vot. Candidatul Partidului Politic Partidul Ruso-Slavean, Alexandru Matu, se va regasi sub numarul 12 in buletinul de vot, fiind succedat de candidatul Partidului Unitatii Nationale, Constantin Codreanu, care va fi al 13-lea, transmite IPN.