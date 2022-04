Pentru a umple golul agricol lăsat de războiul din Ucraina: România se mobilizează Sub titlul ”Romania se mobilizeaza pentru a umple golul agricol lasat de razboiul din Ucraina”, Euractiv considera ca strategia agricola a Romaniei va fi influențata semnificativ pe fondul razboiului din Ucraina. Cum mai exact? Remodeland prioritațile agricole ale țarii. Grava perturbare a sectorului agroalimentar din Uniunea Europeana a plasat Romania in prima linie pentru umplerea unora dintre golurile lasate de exportatorii ruși și ucraineni. De aceea, Romania face eforturi in special in sectorul procesarii alimentelor, alocand fonduri pentru a-și crește capacitatea in acest domeniu, mai noteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

