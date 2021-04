Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie ‘Sf Maria’ din Iasi au anuntat ca fetita de un an si noua luni din Husi care a fost transferata la aceasta unitate medicala dupa ce a suferit arsuri pe 40% din corp, fiind oparita cu ciorba, a fost externata. ‘In legatura cu fetita arsa de la Husi pe o suprafata de…

- Sunt discuții intense pe tema plasarii Capitalei in carantina. Prefectul Alin Stoica spune ca nu este obligatoriu ca Bucureștiul sa intre in carantina daca rata infectarilor a depașit 6 cazuri la mia de locuitori. „Sunt mai multe masuri – asta am discutat si cu colegii specialisti. Trebuie sa asteptam…

- Cei doi romani infectati cu tulpina braziliana sunt in stare stabila Cei doi români infectati cu noua tulpina braziliana a coronavirusului sunt în stare stabila si primesc îngrijiri la Institutul "Matei Bals" din Capitala. Este vorba de doi barbati din Bucuresti…

- Daruri duhovnicești și materiale pentru “ingerașii” de la Spitalul Marie Curie. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului prin Așezamantul Sfinții Imparați Constantin și Elena și Sfantul Ierarh Nectarie din Pitești a desfașurat o acțiune misionara la Secția Nefrologie – stația de dializa și Oncologie Pediatrica,…

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Avea doar patru zile cand, din cauza unei malformații genetice, a intrat in sala de operații pentru a-i fi indreptata laba piciorului incovoiata…

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Prezentul se traduce pentru Lara Vass, in varsta de cinci ani, din Cehul Silvaniei, județul Salaj, printr-o lupta cumplita pentru supraviețuire…

- Incendiu de proporții in Capitala. Un restaurant din sectorul 3 a fost complet mistuit de flacari. Doi oameni au fost raniți in timpul intervenției pompierilor. Incendiul a pornit la o terasa de lemn, de 60 metri, iar focul s-a extins imediat și la alte doua case din apropiere. Martorii au sunat imediat…

- O fetița de zece ani din Italia a murit asfixiata dupa ce a incercat o provocare lansata pe platforma Tik Tok. Medicii atrag atenția parinților sa nu neglijeze nocivitatea rețelelor sociale pentru psihicul copiilor și sa le supravegheze activitatea online pentru a evita astfel de