- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria (NEBIH), transmite MTI.

- Ungaria nu va permite convocarea Comisiei Ucraina-NATO pina cind autoritațile de la Kiev nu vor restabili drepturile etnicilor maghiari din Transcarpatia. Declarația este facuta marți de catre șeful Ministerului de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, participind la o intilnire a șefilor agențiilor…

- Serbia vrea sa importe gaz natural si electricitate din Azerbaidjan si sa se alature unui mare proiect european de transport de electricitate printr-un cablu submarin in Marea Neagra care sa uneasca Azerbaidjan si Georgia cu Romania si Ungaria, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandar Vucic…

- Camera de Comert romano-ungara, cu sediul la Budapesta, urmeaza sa fie inaugurata anul viitor, a anuntat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care efectueaza o vizita oficiala in Ungaria. „Anul trecut, am avut peste 11 miliarde de euro schimburi comerciale, Ungaria aflandu-se in topul…

- In lotul Romaniei de handbal feminin care va participa la Campionatul European de anul acesta se regasesc patru handbaliste ale CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, aflate pe poziții cheie. Lotul este format din 18 tricolore, patru dintre ele fiind jucatoarele Gloriei 2018: Bianca Bazaliu, Yuliya Dumanska,…

- Anunțul a fost facut de ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care a precizat ca sancțiunile nu ar face decat sa adanceasca actuala criza energetica si sa afecteze Europa, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. „UE ar trebui sa nu mai vorbeasca despre al optulea pachet de sanctiuni,…