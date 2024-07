Pentru a patra oară, Spania câștigă Campionatul European de Fotbal, învingând reprezentativa Angliei, cu scorul de 2 -1 Reprezentativa Spaniei a castigat, duminica, pentru a patra oara Campionatul European de fotbal, invingand in finala Euro 2024, la Berlin, cu scorul de 2-1, selectionata Angliei. Spaniolii au mai castigat trofeul in 1964, 2008 si 2012. Pe Olympiastadion, din Berlin, spaniolul Lamine Yamal a mai stabilit un record odata cu titularizarea in meciul din aceasta seara, devenind cel mai tanar jucator prezent intr-o finala de Campionat Mondial sau European, la numai 17 ani si o zi. Pe teren, prima repriza a fost una a defensivelor, fara ocazii mari. Prima sansa reala de gol a venit in minutul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

