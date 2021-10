Stiri pe aceeasi tema

- Sute de deținuți de la o inchisoare din orașul Vladikavkaz, in sudul Rusiei, au declanșat o revolta in penitenciar, fiind nevoie de intervenția a numeroase forțe de ordine, scrie Reuters, citand mai multe publicații rusești.

- NATO a retras acreditarea a opt membri ai misiunii Rusiei la sediul Aliantei care erau ”ofiteri de informatii rusi nedeclarati”, a anuntat miercuri o oficialitate NATO, potrivit Reuters. ”De asemenea, putem confirma ca am redus la 10 numarul posturilor pe care Federatia Rusa le poate acredita la NATO”,…

- Serghei Sarapulțev, investigator principal in cazul anchetei in ceea ce privește atacul armat de la Perm , Rusia, soldat cu șase decese, a fost gasit fara viața in locuința sa, informeaza publicația The Moscow Times, citata de Digi24 . Circumstanțele in care a murit anchetatorul sunt in curs de investigare.…

- UPDATE – Totalul victimelor atacului armat de luni la o universitate din orasul rus Perm a crescut, ajungand la opt persoane, iar alte cateva sunt grav ranite, a anuntat agentia de aplicare a legii a Comitetului de Investigatii, potrivit REUTERS. O persoana necunoscuta a deschis focul luni dimineata…

- Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale, informeaza Agerpres . Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane. Explozia…

- Tragedie pentru familiilor pacienților internați la spitalul din Vladikavkaz, capitala republicii Osetia de Nord! Noua persoane infectate cu Covid-19 au pierdut lupta cu viața la scurt timp dupa ce o conducta de oxigen s-a rupt. Medicii au incercat tot ce le-a stat in putința, prin urmare au inceput…

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…

- Sentințele anunțate luni vin dupa un protest care a avut loc in primavara anului trecut in Osetia de Nord, o republica autonoma din componența Federației Ruse, situata in zona Caucazului, scrie The Moscow Times . Un tribunal din sudul Rusiei a condamnat cinci manifestanți anti-lockdown la cel puțin…