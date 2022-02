Pentru a nu fi spionați: Angajații din magazine Apple își fac sindicat Angajații din mai multe magazine Apple pun bazele unui sindicat și, pentru a nu fi spionați de propria companie, au recurs la diverse masuri de siguranța. Printre ele, folosirea telefoanelor cu sisteme Android. Ei spun ca astfel iși protejeaza discuțiile de ochii superiorilor, potrivit Go4IT . Apple are 65.000 de angajați in 270 de magazine din SUA care iși doresc salarii mai mari, mai multe zile de concediu și concediu de maternitate. In urma veniturilor crescute cu 33% din 2021, compania a promis ca va oferi și creșteri salariale intre 2 și 10% in magazine, dublarea zilelor de concediu medical,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

