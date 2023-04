Un nou razboi mondial este probabil, insa el nu este inevitabil, a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a subliniat ca o „impartire linistita” a Ucrainei este „mai buna” decat un razboi mondial si a invocat in context „aspiratii” in acest sens ale Poloniei, Ungariei si Romaniei, informeaza TASS, citata […] The post Pentru a evita un nou razboi mondial, Medvedev vrea o „imparțire liniștita” a Ucrainei cu Romania, Ungaria și Polonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .