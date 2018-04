Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca recomanda soferilor sa plateasca taxa de pod inainte de plecarea in calatorie, pentru a evita aglomeratia la podul de la Fetesti, in perioada minivacantei de 1 Mai. ”Pentru a se evita crearea unor ambuteiaje in…

- Whatsapp vrea sa interzica accesul persoanelor sub 16 ani din Uniunea Europeana. Aplicatia, care este detinuta de Facebook, va cere utilizatorilor sa isi confirme varsta atunci cand li se va cere sa accepte noile conditii si termeni in urmatoarele saptamani.

- Accesul turistilor in Salina Slanic Prahova a fost sistat pe termen nedeterminat, dupa accidentul produs duminica dupa-amiaza, decizia fiind luata in conditiile in care firma care asigura transportul in subteran a cerut rezilierea contractului. "Accesul turistilor in mina Unirea a fost sistat pana la…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut ca gigantul social-media pe care il conduce “a facut greșeli” in legatura cu scandalul Cambridge Analytica, scrie BBC News. El s-a angajat sa introduca modificari care vor face mai dificil pentru aplicațiile unor terți sa colecteze informațiile utilizatorilor.…

- China sarbatoreste la 14 februarie Valentine's Day, o traditie occidentala adoptata mai ales de tineri care obisnuiesc sa daruiasca in special flori si care evita, din superstitie, sa faca anumite cadouri, precum ceasuri sau umbrele, relateaza miercuri EFE. Conform superstitiei, chinezii…

- Turiștii care s-au lasat purtați pe strazile Veneției, la celebrul Carnaval, au putut admira și o colecție de maști și costume populare tradiționale romanești, pe langa faimoasele maști venețiene. Astfel, in casa lui Nicolae Iorga din Veneția, ce gazduiește astazi Institutul Cultural…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia si a Oficiului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru institutii democratice si drepturile omului OSCE/ODIHR a sosit luni la Chisinau pentru a discuta despre modificarile la legislatia electorala vizand votul mixt in Republica Moldova si…