Pentru a evita represaliile americane, francezii renunta la afacerile cu petrol in Iran

Grupul petrolier francez Total a renuntat la proiectele sale de investitii in Iran, estimate la mai multe miliarde de dolari, ca urmare a restabilirii sanctiunilor americane impotriva Iranului care afecteaza si companiile din afara SUA, intrucat ele risca represalii din partea Washingtonului in cazul in care nu se conformeaza acestor sanctiuni.



Anuntul a fost facut luni de ministrul iranian al petrolului, Bijan Namdar Zanghaneh. Intr-o declaratie in fata parlamentului de la Teheran, acesta a mai mentionat ca infrastructurile iraniene de extractie a petrolului si gazelor naturale se afla…