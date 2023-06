Un recent studiu, publicat in revista americana The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), arata ca o alimentație saraca in flavonoli este asociata cu pierderea memoriei legate de varsta. Peste 3.500 de persoane in varsta, cu o stare buna de sanatate, au fost selectate pentru acest studiu, informeaza un comunicat al unui grup de cercetatori de la Universitatea Columbia din SUA. O parte din participanți au primit fara a ști o pilula zilnic cu 500 mg de flavonoli și cealalta parte a primit placebo timp de trei luni. Toți participanții la studiu au raspuns la un chestionar pentru…