Comisia Europeana a atentionat ca accesarea fondurilor prevazute in planul de relansare propus miercuri va fi legata de reforme economice, in timp ce mai multe state care sustin rigoarea bugetara inca nu accepta acordarea prea multor subventii. Oficiali europeni au promis, insa, ca aceste conditii nu vor fi la fel de stricte cum au fost in timpul ultimei crize financiare, dar ele vor fi corelate cu agenda europeana privind mediul si digitalizarea, potrivit agentiilor DPA si AFP.



