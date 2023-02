Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a trimis mii de corturi, paturi si paturi in Turcia pentru a ajuta sutele de mii de oameni lasati fara acoperis deasupra capului de cutremurele devastatoare din aceasta saptamana, intr-un act de solidaritate cu un stat vecin care este aliat in cadrul NATO dar si un rival istoric, relateaza…

- Bilanț cutremurator in Turcia și Siria. Au trecut mai bine de 72 de ore de cand a avut loc primul cutremur devastator care a lovit cele doua țari și, pe masura ce timpul trece, șansele de a gasi supraviețuitori sub daramaturi scad dramatic. Peste 15.000 de oameni și-au pierdut viața in seismele din…

- Continue reading Romania trimite noi ajutoare in Turcia: inca o echipa de salvatori merge la fața locului, MApN va executa misiuni de transport și pentru alte state implicate in asistența umanitara at Info real.

- Convoiul de intervenție la dezastre al Republicii Moldova a traversat frontiera de stat și se indreapta spre Turcia. 12 autospeciale, 55 de salvatori și 2 caini de cautare, formeaza echipa IGSU care urmeaza sa intervina la salvarea victimelor cutremurului devastator produs in Turcia și Siria.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va trimite in Turcia o echipa de salvare formata din 60 de persoane si 4 caini de cautare, precum si trei aeronave care vor transporta sapte tone de echipamente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Romania trimite o echipa RO-USAR, personal specializat de intervenție in situații de criza din cadrul IGSU, in Turcia, țara puternic afectata de cutremurul de noaptea trecuta, potrivit unei decizii CNSU.

- Romania trimite o echipa RO-USAR, personal specializat de intervenție in situații de criza din cadrul Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), in Turcia, țara puternic afectata de cutremurul din noaptea de duminica, 5 februarie, spre luni, 6 februarie, potrivit unei decizii CNSU. „In…

- Prim-ministrul elen Kyriakos Mitsotakis a anunțat marți ca Grecia nu va furniza tancuri Leopard Ucrainei din cauza tensiunilor cu Turcia, relateaza televiziunea de stat elena ERT si media din Japonia, preluate de DPA.