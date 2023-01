Pentru 2023 subvenția la motorină care se acordă fermierilor este de 1,53 lei/litru „Am alocat pentru anul 2023 suma de 500 milioane de lei de la bugetul de stat, in așa fel incat sprijinul de care beneficiaza agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura sa fie acordat și in acest an, prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic și imbunatațiri funciare”, a declarat ministrul Petre Dae a. Pentru anul 2023 subvenția care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru și reprezinta diferența dintre nivelul de 1.632,81… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economie Subvenția pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura se acorda și anul acesta ianuarie 10, 2023 13:22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme…

- Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Prin acest act normativ se vor asigura…

- Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, fiind de 1,529 lei/litru, iar suma totala alocata de la bugetul de stat se ridica la 500 de milioane de lei, a anuntat Ministerul…

- Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023, iar pentru anul 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru, anunta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Pe site-ul Ministerului…

- Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023, iar pentru anul 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru. Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost postat in…

- Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Prin acest act normativ se vor asigura…

- Carburanții s-au scumpit incepand cu 1 ianuarie 2023, anuland aproape toate ieftinirile survenite in ultima luna. Benzina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru, astfel incat cel mai ieftin litru de benzina standard poate fi cumparat in Romania cu 6,29 lei. In același timp, benzina premium a crescut la…

- Guvernul nu va prelungi actualul mecanism de compensare a prețurilor la carburanți cu 50 de bani pe litru, care urmeaza sa expire la data de 31 decembrie, potrivit mai multor surse.In prezent, prețul mediu la benzina a scazut la 6,02 lei pe litru, iar prețul mediu la motorina a scazut la 7,17 lei pe…