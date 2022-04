Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU "Dobrogealdquo; al judetului Constanta anunta un numar de 200 de pompieri pregatiti sa intervina pe durata acestui weekend, in cazul producerii unor situatii de urgenta. Astfel, ca masura operationala suplimentara, avand in vedere ca este asteptat un numar…

- Președintele AUR, George Simion, a solicitat marti, 19 aprilie, in plenul Camerei Deputatilor, ca ministrul de Interne Lucian Bode sa spuna „cine din structurile statului roman il tine in brate pe domnul Raed Arafat”. „Un demers politicianist”, a replicat ministrul, aflat la „Ora Guvernului”, subliniind…

- Un barbat de 31 de ani din municipiul Ramnicu Valcea a decedat vineri dimineata dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. „Incidentul s-a petrecut in jurul orei 7:45. Persoana in cauza a cazut…

- Fosta centrala nucleara de la Cernobil, ocupata de militarii ruși, a fost deconectata complet de la rețeaua electrica, iar pompele de racire a deșeurilor radioactive nu mai funcționeaza, anunța compania de stat de energie nucleara de la Kiev, Energoatom. Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba…

- Un nou numar unic pentru diaspora, la care vor putea suna copiii si familiile aflate in situatii dificile ar putea fi implementat in perioada imediat urmatoare. Ministrul familiei, Gabriela Firea, a anuntat ca impreuna cu reprezentantii STS a evaluat, dupa doua luni de la lansare, functionarea numarului…

- Pompierii militari intervin vineri seara pentru stingerea unui incendiu de vegetatie izbucnit in cartierul Ostroveni din Ramnicu Valcea, pe malul raului Olanesti, din municipiul resedinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, in zona…

- In opt zile, pompierii, voluntarii, politistii si jandarmii au intervenit pentru stingerea a 134 de incendii Fl. Tanasescu Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, in perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2021, pe raza judetului a fost inregistrat…