Mai sunt teva zile pana cand va avea loc licitația pentru luxoasa locuința pierduta de Loredana Chivu dupa acțiunile in instanța ale fostului logodnic. Acesta ”i-a golit” inițial casa cu ajutorul executorul judecatoresc. Recent, penthouse-ul in care a locuit fosta asistenta de televiziune, Loredana Chivu, a fost scos la licitație. Decizia vine dupa o serie de evenimente controversate, in urma carora fosta vedeta a fost evacuata din locuința de catre fostul sau logodnic, Dani Leș. Evacuarea și recuperarea bunurilor Dupa desparțirea de Loredana Chivu, Dani Leș a solicitat recuperarea bunurilor achiziționate…