Pentagonul vrea sa isi faca internet propriu, ca sa scape de hackerii rusi si chinezi Departamentul american al Apararii face pentru dezvoltarea unui sistem online destinat angajatilor care sa fie izolat de Internet, astfel incat hackerii din state precum Rusia si China sa nu mai obtina acces la reteaua proprie, informeaza CNN.



Potrivit unui raspuns obtinut in baza Legii privind accesul la informatii publice, Pentagonul a angajat firme private care sa dezvolte un produs cu stocare pe servere externe (de tip "cloud"), astfel incat traficul online al celor aproximativ trei milioane de angajati sa fie izolat de Internet.



In general, daca un utilizator acceseaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea este de parere ca Romania are doar de pierdut de pe urma faptului ca presedintele Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la posibile neregulie legate de o lege de sprijin a crescatorilor de porci si de pasari. Ministrul Agriculturii a spus ca abia asteapta raspunsul…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Dupa ce Telegram a refuzat sa furnizeze serviciilor de securitate FSB cheile de criptare care ar permite citirea mesajelor utlizatorilor, autoritatea rusa de reglementare in domeniul telecomunicatiilor a sesizat justitia, cerand blocarea acesteui serviciu de mesagerie. Agentia Roskomnadzor…

- Fostul manager de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a autorizat o operatiune media secreta in favoarea fostului presedinte ucrainian, Viktor Ianukovici, care a inclus articole "plasate" in Wall Street Journal si alte site-uri americane dar si instruirea unor jurnalisti pentru a o ataca pe…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…