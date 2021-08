Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii, o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP. Insurgentii ''au…

- Talibanii au cucerit joi orașul Ghanzi, situat la 150 de km sud-vest de Kabul, deschizand astfel drumul catre capitala Afganistanului. Este a zecea capitala de provincie care cade in mainile insurgenților in decurs de o saptamana, informeaza AFP, citand un consilier local.

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund ingrijorate…

- Talibanii au cucerit vineri prima capitala provinciala afgana si l-au asasinat pe principalul purtator de cuvant al guvernului de la Kabul, dand doua lovituri importante administratiei sprijinite de Occident, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al politiei din provincia Nimroz a declarat…