Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul în retragere Lloyd Austin, care s-a aflat în fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu în administratia Obama, scriu Politico și Reuters, preluate de Agerpres.Prin…

- Generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, urmeaza sa fie numit secretar al Apararii in noua administrație Joe Biden, relateaza presa americana citand surse sub acoperirea anonimatului.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, a informat luni Politico, citand trei persoane care au cunostinta despre…

- Presedintele ales Joe Biden il va nominaliza pe procurorul general al statului California, Xavier Becerra, pentru functia importanta de secretar pentru Sanatate in viitoarea sa administratie, a relatat duminica presa americana, transmite dpa. Alegerea lui Xavier Becerra, fost congresman,…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il felicita pe candidatul democrat Joe Biden pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii. "La finalul unei campanii electorale desfasurate in conditii si cu mize exceptionale, poporul american a decis. Salut alegerea…

- Presedintele american, Donald Trump, care îsi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la rândul sau o greseala, sâmbata, retrogradându-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP,…

- Doua dintre avioane au lovit cladirile World Trade Center de la New York, al treilea sediul Pentagonului, iar cel de-al patrulea s-a prabusit in urma unei revolte a pasagerilor, care au incercat sa ia aparatul de sub controlul teroristilor. Atacurile au dus la declansarea asa-numitului razboi global…