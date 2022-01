Stiri pe aceeasi tema

- SUA vrea sa trimita 8.500 de militari in Europa. Deja a trimis un avion plin cu armament. Totodata, Olanda, Spania, Franța și toate țarile NATO vor sa trimita nave de razboi, avioane și muniție in Ucraina și in țarile vecine. Statele Unite au plasat pana la 8.500 de militari in stare de alerta care…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis miercuri Rusiei ca „nu are niciun drept de veto” in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina membra a Aliantei Nord-Atlantice.

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…

- Occidentul nu poate exclude un atac al Rusiei asupra Ucrainei în timp ce atenția internaționala este concentrata pe criza migrației din Belarus sau pe faptul ca Rusia stabilește o prezența militara permanenta în Belarus, a declarat luni ministrul de externe lituanian, citat de Reuters."Se…