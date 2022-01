Pentagonul și Rusia anunță exerciții navale de amploare Pentagonul și Rusia anunța exerciții navale de amploare, pentru inceputul saptamanii viitoare. Ambele parți spun ca mișcarile militare nu au legatura cu tensiunile din Ucraina. Exercițiile militare anunțate atat de NATO, cat și de Rusia, ele ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, intr-un moment de plina tensiune Ucraina/Rusia. Purtatorul de cuvant al Pentagonului spune ca e vorba de un exercițiu pregatit inca din 2020, deși Neptune Strike 2022 nu figura pe lista exercitiilor prevazute in acest an și publicata la 14 decembrie de NATO pe site-ul sau.Exercițiile navale de amploare anunțate și de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

