Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk planuiește sa elimine aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, dupa preluarea rețelei de socializare, cu alte cuvinte sa renunțe la jumatate din forța de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, a relatat miercuri Bloomberg News, citand mai persoane familiare cu acest…

- Noul proprietar al Twitter va informa vineri personalul afectat, potrivit articolului. Bloomberg a mai relatat ca Musk intentioneaza sa inverseze politica existenta a companiei de social media, de a lucra de oriunde, si va solicita angajatilor sa lucreze de la birou, desi s-ar putea face unele exceptii.…

- Ucraina, iar industria nu mai poate produce toate tipurile de muniție și sisteme de armament din cauza sancțiunilor occidentale, a anunțat un inalt oficial NATO, potrivit Reuters, anunța Rador. Pe langa aceasta, și suplimentarea trupelor pare problematica, pentru ca este posibil ca mobilizarea celor…

- Premierul britanic Liz Truss intentioneaza sa extinda cotele de imigranti care intra in Marea Britanie pentru a atenua lipsa de muncitori in sectoare precum serviciile sociale, agricultura si transporturile, informeaza ziarele britanice The Times si Financial Times, preluate duminica de EFE si Reuters.

- Costurile Ford cu furnizarea, legate de inflatie, vor fi cu aproximativ un miliard de dolari mai mari decat se estima in acest trimestru, iar compania va avea in stoc 40.000 – 45.000 de vehicule carora le lipsesc unele componente, ceea ce va intarzia vanzarile, transmite Reuters, informeaza AGERPRES…

- Ministrii Energiei din UE vor discuta optiunile pentru a tine sub control cresterea preturilor, inclusiv o plafonare a pretului gazului si linii de credit de urgenta pentru operatorii prezenti pe piata energiei, se arata intr-un document elaborat de Republica Ceha, tara care asigura semestrul acesta…

- Rusia si Turcia au semnat un contract pentru livrarea unui al doilea lot de sisteme de aparare antiaeriana S-400, potrivit sefului serviciului rus de cooperare militara, citat de agentia de presa de stat TASS. Un oficial turc, citat de Reuters, a afirmat insa ca achizitia era inclusa in acordul initial.…

- Productivitatea, exceptand sectorul agricol, care masoara productia orara per lucrator, a scazut cu 2,5% fata de un an in urma. De asemenea, a scazut brusc in trimestrul al doilea, la o rata anualizata de 4,6%, dupa ce a coborat cu un ritm revizuit in sens ascendent, de 7,4%, in primele trei luni ale…