- Rachetele au fost lansate de Iran asupra bazei militare din Irak, dupa uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani. Leziunile cerebrale traumatice sunt leziuni fizice care nu sunt neaparat vizibile sau evidente imediat, dar care pe termen lung pot avea consecințe grave.Pentagonul…

- Statele Unite si Irakul ar trebui sa continue misiunea lor comuna de a lupta impotriva gruparii extremiste Stat Islamic, a declarat miercuri presedintele irakian Barham Salih, relateaza dpa, potrivit Agerpres.''Am avut o relatie de durata, iar Statele Unite au fost un partener pentru Irak…

- Presedintele american Donald Trump a indemnat miercuri compania Apple sa "ajute" politia sa obtina acces la date din telefoanele sale, in cazul in care este necesar, relansand conflictul dintre administratia sa si gigantul IT, relateaza AFP. "Apple trebuie sa ne ajute. Tin foarte mult la acest lucru.…

- Unsprezece soldati americani au fost raniti in urma ataculului lansat de Iran asupra bazei Ain al-Assad din Irak pe 8 ianuarie, ca reactie la uciderea generalului Qassem Soleimani la comanda lui Donald Trump. Presedintele SUA anuntase ca nu exista raniti printre fortele americane.

- 80 de cetateni americani ar fi murit in atacul cu rachete lansat in aceasta dimineata de Iran in Irak, sustine Press TV, televiziunea de stat de la Teheran. Iranul a lansat zeci de rachete asupra a doua baze mari americane din tara vecina ca raspuns la asasinarea generalului Qassem Soleimani, de catre…

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis "intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate" si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat Pentagonul. Presedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene la Aeroportul International…

- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter fotografia unuia dintre canii care i-a insotit pe militarii americani in raidul care a dus uciderea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi. Animalul, al carui numea a fost protejat, a fost usor ranit in timpul opeatiunii de…

