- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a prezentat vineri scuze pentru eroarea fortelor americane de la Kabul, produsa cu putin timp inaintea retragerii si in urma careia si-au pierdut viata zece civili, informeaza AFP preluat de agerpres. "Ofer cele mai profunde condoleante rudelor supravietuitoare…

- Armata SUA a recunoscut vineri ca ultima sa lovitura aeriana de la sfârșitul lunii august la Kabul, care a ucis „zece civili”, inclusiv „pâna la șapte copii”, a fost „o greșeala tragica”, scrie AFP. „Este puțin probabil ca vehiculul și cei…

- O investigație militara a armatei Statelor Unite asupra atacului cu drona din Kabul din luna august, a aratat ca mașina distrusa de forțele americane in incercarea de a preintampina un atac al ISIS-K nu avea, de fapt, legatura cu gruparea terorista, iar cei 10 civili au fost uciși dintr-o „greșeala”,…

- Statele Unite au executat duminica la Kabul o lovitura "defensiva" cu drona asupra unui vehicul încarcat cu explozibili, pentru a elimina "o amenintare iminenta" a Statului Islamic - Khorasan (SI-K) împotriva aeroportului, a anuntat Pentagonul."Fortele americane…

- Presedintele american Joe Biden a avertizat, sambata, ca un atac este „foarte probabil” impotriva aeroportului din Kabul, in urmatoarele „24-36 de ore”. El a afirmat ca atacul american cu drona, soldat cu moartea a doi membri ai ISIS-K nu va fi „ultimul”. „Comandatii mei m-au informat ca un atac este…

- SUA au recurs la un atac cu drona in Afganistan pentru a ucide un lider terorist Armata americana a desfașurat sambata un atac cu drona in estul Afganistanului impotriva unui membru al ISIS-K, organizația terorista suspectata ca ar fi in spatele atentatului de joi de la aeroportul din Kabul, relateaza…

- Armata americana a lichidat un lider al gruparii Stat Islamic - Khorasan. Jihadiștii din aceasta aripa ISIS sunt autorii macelului de pe aeroportul din Kabul, unde un atentator sinucigaș a ucis aproape 170 de persoane, intre care și 13 pușcași marini americani.

- Armata americana a anuntat, vineri, ca a desfasurat un atac cu drona impotriva unui "planificator" al organizatiei Stat Islamic al Khorasan (ISIS-K), gruparea care a revendicat atacul de joi de la aeroportul din Kabul, informeaza AFP, potrivit news.ro. "Atacul aerian fara pilot s-a produs…