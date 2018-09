Pentagonul protestează faţă de un survol efectuat de două bombardiere ruse la vest de Alaska Pentagonul a protestat joi fata de survolul cu o zi inainte a zonei aeriene de aparare nord-americana de catre doua bombardiere ruse, apreciind ca acesta nu a fost efectuat in cadrul manevrelor militare ruse Vostok-2018, transmite AFP.



Doua bombardiere ruse au fost interceptate in noaptea de marti spre miercuri in spatiul aerian international situat la vest de Alaska de catre avioane de vanatoare americane care le-au urmarit pana ce au parasit zona de identificare a apararii aeriene.



Cele doua bombardiere strategice cu elice, model Tu-95 'Bear', escortate de doua…

Sursa articol: agerpres.ro

