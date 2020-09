Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat marti ca Statele Unite vor mentine superioritatea militara a Israelului in Orientul Mijlociu, in contextul in care statul evreu este ingrijorat de o posibila vanzare de avioane de lupta americane F-35 catre Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP. "Vreau sa le spun tuturor de la inceput ca una din pietrele de temelie ale relatiilor noastre de aparare este pastrarea superioritatii militare calitative a Israelului in regiune", a spus Esper cu ocazia primirii la Pentagon a omologului sau israelian Benny Gantz. Foto: (c) SHAWN THEW/EPA "SUA sunt…