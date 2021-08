Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii vor cere asistenta tehnica din partea Qatarului pentru administrarea aeroportului international din Kabul, a anuntat vineri postul de televiziune Al-Jazeera, citand o sursa din interiorul miscarii islamiste, potrivit Reuters. Talibanii i-au solicitat deja Turciei asistenta tehnica…

- Talibanii au dat ordin ca femeile afgane care muncesc sa ramana inchise in casa pana ce „vor exista sisteme adecvate care sa le asigure siguranța”, relateaza BBC . „Este vorba de o procedura foarte temporara”, a spus purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid. Anterior, ONU a transmis ca…

- Acesta este primul caz de astfel de lupte dupa ce talibanii au preluat controlul asupra Kabul dupa caderea a 33 din 34 de provincii. Sursele locale din provincia nord-afgana Baghlan au declarat sambata ca forțele de revolta publica au preluat trei districte de sub controlul talibanilor. Districtele…

- Armata americana a trimis trei elicoptere pentru a evacua 169 de americani care nu au putut ajunge la aeroportul din Kabul, a declarat vineri un oficial american. Trei aparate de zbor Chinook au parasit perimetrul securizat al aeroportului Hamid Karzai pentru a ajunge la un hotel din apropiere, The…

- Americanii au ajuns la un acord cu talibanii pentru a asigura ca evacuarile de pe aeroportul din Kabul sa aiba loc fara intervenții din partea grupului, dupa o întâlnire la Doha, relateaza Associated Press, potrivit The Hill. Acordul a fost încheiat la Doha, Qatar, între…

- ​Talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Afganistan, au informat pentru Reuters, duminica, doi comandanți de rang înalt din rândul gruparii islamiste, dupa ce președintele afgan Ashraf Ghani a parasit țara.Nu exista însa nicio confirmare cu privire…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a precizat joi ca atacurile aeriene au fost lansate in ultimele zile, in sprijinul fortelor de securitate afgane, dar nu a oferit detalii.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a anunțat ca loviturile aeriene care au avut loc miercuri…