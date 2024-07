Pentagonul menține programul Sentinel: cursa înarmării nucleare s-a relansat! Decizia recenta a Pentagonului de a menține programul nuclear Sentinel, in ciuda costurilor ridicate, este emblematica pentru o tendința mai larga: posibilitatea reluarii cursei inarmarii nucleare la nivel global. Intr-un context geopolitic din ce in ce mai tensionat, diverse țari iși modernizeaza arsenalele nucleare, ceea ce ridica intrebari serioase despre stabilitatea și securitatea internaționala. Pentagonul […] The post Pentagonul menține programul Sentinel: cursa inarmarii nucleare s-a relansat! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a anuntat ca va mentine programul de rachete nucleare Sentinel, considerandu-l „esențial” pentru securitatea nationala a Statelor Unite ale Americii. In ciuda costurilor mari, programul de rachete nucleare Sentinel va continua și se va dezvolta mai mult, potrivit informațiilor agenției de…

- Intr-o declarație ce aduce aminte de tensiunile Razboiului Rece, Vladimir Putin a anunțat reinceperea producției de rachete cu raza scurta și medie de acțiune, rachete interzise anterior prin Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF). Aceasta mișcare vine ca raspuns la decizia SUA de a furniza…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, vine joi, 20 iunie 2024, in Delta Dunarii. Acesta ajunge in județul Tulcea in scop de serviciu și va participa la evenimente importante. Joi, 20 iunie 2024, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, va intreprinde o vizita de lucru…

- Incepand de luna trecuta, Rusia si-a inceput exercitiile militare cu arme nucleare in vecinatatea granitei cu Ucraina. Marti, un nou transport de armament a fost filmat in drum spre locul de desfasurare a antrenamentelor.

- Decizia Elenei Nastasoiu de a se retrage din cursele electorale sub umbra unor acuze grave la adresa conducerii AUR Buzau a declanșat un val de speculații și discuții in lumea politica locala. Gestul sau a fost perceput de unii ca o lovitura dura pentru partidul naționalist, iar pentru alții a devenit…

- Nu doar Romania are programe pentru susținerea unor anumite categorii sociale, ci și alte țari. In Ungaria, de exemplu, se acorda bani pentru chirii și naveta, sprijin de care beneficiaza tinerii. Programul prin care tinerii primesc bani pentru chirii și naveta a fost implementat recent. Beneficiarii…

- Rusia s-a opus miercuri prin veto unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, redactata de SUA, care cerea tarilor sa previna o cursa a inarmarii in spatiul cosmic, o miscare ce a determinat Statele Unite sa se intrebe daca Moscova ascunde ceva, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Ne aflam in plina isterie a sondajelor. Daca e sa judecam dupa rezultatele contradictorii ale acestora, bucureștenii sunt total inconsecvenți. Iși schimba, adica, preferințele de pe o zi pe urmatoarea. Deși nimic din activitatea electorala a candidaților nu determina aceasta nestatornicie. Lupta pentru…