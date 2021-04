Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul este in alerta in contextul intensificarii activitatilor Rusiei in Europa de Est si Arctica in aceasta saptamana, ceea ce reprezinta o noua provocare pentru administratia presedintelui american Joe Biden, spun oficiali militari americani citați de Politico, potrivit Agerpres.

- BUCUREȘTI, 7 mart - Sputnik. Ar fi iresponsabil sa nu finalizam Nord Stream 2, avand in vedere oportunitațile economice, a declarat Johann Zaathoff, coordonatorul guvernului german pentru cooperarea intersociala cu Rusia, intr-un interviu acordat pentru RIA Novosti. © Sputnik / Grigoriy SisoevSenatul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a vorbit la sesiunea online a Conferinței de Securitate de la Munchen, dedicata relațiilor dintre Europa și Statele Unite. A fost primul discurs de politica externa rostit la un eveniment internațional, din momentul preluarii mandatului. Liderul american a acuzat Rusia…

- Atacurile aeriene ale armatei americane in estul Siriei au omorat cel putin 17 persoane, au declarat vineri surse locale si o sursa medicala, potrivit Reuters, citata de AGERPRES. Pentagonul a anuntat ca Statele Unite au lovit in noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile…

- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters, relateaza Reuters. Pentagonul a pus contracararea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca instalarea lui Joe Biden la Casa Alba reprezinta "inceputul unui nou capitol" si a evidentiat ca doreste sa mentina o cooperare stransa cu noul presedinte american, transmite EFE. "O NATO puternica este buna atat pentru…

- Mai mulți controlori ai traficului aerian din New York au primit amenințarea ca un avion va intra miercuri in Capitoliu, sediul Congresului SUA. Primejdia ce ar putea aparea a putut fi auzita pe frecvența radio a controlorilor de trafic aerian din New York, obținuta de CBS. „Vom intra cu avionul in…